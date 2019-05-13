同青雲太空論一樣閃！班尼狄封視帝即冧老婆

《英國影視藝術文化學院電視獎》（BAFTA TV Awards）昨日於倫敦舉行，英國男神班尼狄甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）第8度提名終於獲獎封視帝，即場多謝老婆Sophie Hunter，場面勁Sweet！班尼狄早於2004年憑電視電影《Hawking》演霍金（Stephen Hawking）而獲提名，之後多年分別憑《神探福爾摩斯》（Sherlock）及《The Hollow Crown》等屢獲提名爭視帝，但次次都食白果，昨日終於憑有份監製的人氣劇《Patrick Melrose》封視帝，獲獎時大為驚喜！



等足15年終於獲獎，班尼狄興奮多謝BAFTA大會，同時表揚監製同劇的好友Rachel以及Adam Ackland，之後仲即場放閃：「呢個世界仲有個人我要多謝，我要多謝我太太Sophie，你係我嘅磐石，我為咗（呢個角色）要變得好怪，有啲嘢我要去做，而（你令我）返到屋企重新感覺到好平安平穩，真係好好！」同金像影帝劉青雲當眾多謝老婆帶他太空返地球一樣咁閃！班尼狄於紅地氈上亦有大方咀老婆留影，好不肉緊！



此外，人氣劇集《嗜血嬌娃》（Killing Eve）成為頒獎禮大贏家，獲得最佳劇情組最佳劇集外，Jodie Comer封視后而Fiona Shaw獲最佳女配角獎，仲有兩個技術獎，認真巴閉！