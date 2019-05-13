仔仔老公輪住送禮！岑潔儀母親節勁開心

藝人岑潔儀（Zoey）大騷長腿現身慈善畫展，育有兩子的她冧笑謂過了一個Sweet爆母親節：「大仔親手做咗個紙黏土同畫咗幅畫畀我，畫入面嘅我係好靚，眼大大、長頭髮、着短裙，呢個我可能係佢心目中嘅形象，佢依家4歲幾已經識表達對我嘅愛，會講『我愛你』、『母親節快樂』，雖然細佬仲未識，但佢都好Sweet，成日錫我好開心！」續認為母親節是一個重要的節日：「表揚媽媽，做仔女亦會記得媽媽咁辛苦照顧自己，係Super Mom！」



母親節收電話做禮物



Zoey笑話趁母親節首次嘗試一拖二去街，大呻不是易事：「去咗飲茶，大仔不停咁走嚟走去，細仔又要一直抱住，托賴唔使照顧埋老公！（老公有代仔仔送禮物畀你？）佢送咗部電話畀我，其實係我同大仔講想要，大仔好大方話用利是錢買畀我，係老公覺得要用利是錢咁慘就話買畀我。」



想換大屋



繼續餵人奶的Zoey希望可以餵多一年半載：「細仔依家都餵咗6個月，佢最近成日扭抱都好攰。（追個女？）封肚啦！雖然都好想要個女，遲啲先，近排都睇緊新屋，希望畀大啲嘅空間佢哋，不過香港嘅樓市真係太貴！」