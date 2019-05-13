「飢渴」已久！鍾淑慧復出拍劇有遺憾

藝人林峯、蔡卓妍、方中信領銜主演的網劇《PTU機動部隊》於「黃Viu煲劇平台」熱播，劇中除了三位主角，還有溫碧霞、苑瓊丹、鍾淑慧、張錦程、譚耀文、吳岱融、張繼聰、林雪等助陣演出，當中久未在螢幕示人的鍾淑慧更鮮有地跟丈夫吳岱融同劇合作，甚有噱頭。



劇中，鍾淑慧飾演方中信的女強人太太，二人有不少對手戲，黙契十足，她謂：「其實我之前同方中信都未合作過，亦未見過面，今次可以跟他合作，感覺好榮幸。」鍾淑慧透露今次客串演出，主要是因為受到導演何澍培及製片人林國華、林晉諾邀請：「之前我哋喺大陸合作無間，好開心佢哋冇忘記我，今次亦係佢哋他們首次在香港開劇，我當然唔會托手踭，就算未傾角色、未傾酬勞，我已經一口答應！」



遺憾趕不及收身



多年沒有在港拍劇，鍾淑慧自言已十分「飢渴」，她說：「過往曾經有人邀請我拍劇，但當時我仔仔正在新加坡當兵，感覺自己未行得開，狀態又未準備好，所以都推咗！不過推咗之後我又有啲後悔。」問到今次拍攝可有遇上困難？鍾淑慧笑謂唯一遺憾是趕不及收身，她說：「由答應拍攝到開工一刻，只係得短短1個多月，所以趕不及修身，狀態並非最好，真係有啲唔好意思。」



為了今次演出，鍾淑慧就連服裝、飾物都出動私伙：「因為自己身形仲好大隻，擔心劇組安排嘅服裝我着唔到，所以出動咗一篋衫。」



老公支持拍劇



說到今次客串網劇可有問老公吳岱融意見？她即甜絲絲說：「佢知道我鍾意拍劇，只要我喜歡，佢一定會支持。」對於跟老公吳岱融同在《PTU機動部隊》中演出，鍾慧淑指雖然同劇，但兩人未有同場及對手戲，那可會感到可惜？她指：「一啲都唔會，冇同場都冇關係，幾年前我哋喺大陸都合作過一套電視劇《吃素的小爸》，劇中我哋飾演一對，當時一起開工、一起收工，一起食飯，感覺都幾溫馨。」至於可會全面復出拍劇？鍾淑慧直言「心郁郁」，但一切隨緣。