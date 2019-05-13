被許靖韻嗌叔叔！李克勤：你又係聽我歌大？

歌手李克勤第一次到武漢舉行巡唱，感動的他表示：「冇想過離開講廣東話咁遠嘅地方，都有咁多歌迷，仲對我啲廣東歌耳熟能詳，首首都幾乎識得大合唱。」他以大哥哥身份，請公司的後輩許靖韻擔任巡唱嘉賓，許靖韻上台時就不停多謝「克勤叔叔」，克勤話：「吓？叔叔？你又係聽我歌大嗰班？」許靖韻立即改口：「唔係，唔係，應該叫爸爸。」原因是自己父母都是聽克勤的歌，所以在媽咪肚裏時已聽克勤歌作胎教。今次能台上與他合唱，對她來說十分夢幻：「真係又夢幻又好緊張，你喺我心目中係一隻行走CD，你一開口我就覺得好神奇、好大壓力，怕自己唱得唔好。」



克勤就話：「講年齡呢，我就似你爸爸，講外形我就似你哥哥，合上眼聽把聲似情侶！但今日我同大家講清楚，其實我論輩份，我係細過佢，佢入英皇娛樂早過我，所以佢係我師姐，我係小師弟一名咋！」之後兩人合唱「刻不容緩」。



由於最近日飛夜飛，為六月推出的最新國語唱片做宣傳，所以克勤謂自己似乎有點體力透支，本來演唱會台底，唱唱下要食飯先有力再唱，已經戒飯幾年，今次在武漢開騷前已經覺得餓，要在台底準備白飯，食兩啖再上去唱，中場下來一樣要白飯補充。演唱會完畢，克勤坐最早班機飛回港，趕跟媽媽、外母及老婆慶祝母親節。



他又說：「最近真係好忙，都冇時間同兩個仔諗送咩禮物畀媽咪，不過今日返到屋企覺得幾欣慰。我今早唔喺屋企，兩個仔竟然自己一早起身，大仔仲靜雞雞煮早餐畀媽咪食當母親節禮物，不過聽講就認真到切親隻手指。我做爸爸從來都未試過有咁好待遇呀！」問到克勤送咩禮物給身邊三個媽咪，克勤話：「送花囉。其實禮物唔係緊要，一家人健健康康，可以開開心心，一齊食飯係最緊要囉。」