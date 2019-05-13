第一次畀咗呂珊　陳山聰唱到賭場停電

藝人陳山聰與呂珊到美國加州登台，雖然陳山聰現時正忙於為無綫劇集《唐人街》拍攝，但由於半年前已落實此登台騷，故度了五天期前往。山聰接受東網訪問時表示今次是他第一次到美國登台，亦是首次與呂珊登台，他笑言：「我將第一次奉獻咗畀珊姐，我哋一人唱咗十首歌，再合唱咗兩首合唱歌，當中珊姐好勁，唱到最後兩首Medley（混合歌）唱到個賭場停電，但佢毫無怯場，當時全場都依然坐晒喺度，冇人走過，等咗五分鐘後有番電，我哋又再出場繼續唱，啲觀眾都等我哋唱晒先走。」



此外，山聰又透露現場的華僑反應好熱烈、熱情，大爆落台與他們握手時有艷遇，遭一位女士強吻，他謂：「嗰個女士坐喺第一排，佢見到我好興奮，開頭個個都係握手同影相，佢突然間喺我隔離捉住我塊面啜咗我臉豬登一啖。」完Show後，不少觀眾都排住隊跟二人影相，相當受歡迎！



向來是「熱跑」一族的山聰去到邊度都跑，今次都不例外，再問到山聰有沒有時間四處遊覽、購物時，他謂：「我搭夜晚機，朝早喺附近行吓，我都係第一次嚟，呢邊陽光好正，我每朝都會喺泳池邊曬太陽。」