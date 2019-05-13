許廷鏗拉攏簽華納　林欣彤「復出」有望

歌手林欣彤（Mag）去年因為聲帶問題，取消原定12月舉行的處女個唱，更全面停工養聲，到3月下旬以表演嘉賓身份亮相好友許廷鏗（Alfred）演唱會，才正式同歌迷見面。當大家以為Mag「小巨肺」實力恢復後復出有期，她上月初卻在網上宣布與王祖藍旗下公司3年合約已滿，令人擔心她「復出」無期。



不過，Mag今日正式公布已和華納唱片簽訂合約，成為「華納一哥」Alfred的師妹，有傳Alfred積極拉攏才撮成今次合作。其實她再戰樂壇早有迹可尋，日前她在IG上載整頭髮的相片，留言：「新人事、新作風、新髮型」據知她已進行新歌錄音，且飛抵日本拍MV。



現身在日本拍攝新歌MV的Mag接受長途電話訪問時，透露和華納一拍即合：「我嘅經理人同唱片合約都係簽畀華納。（係咪Alfred拉攏？）某程度上關佢事，見到佢喺華納發展得好好，我有呢個信心，第一首歌就可以去日本拍MV，好珍惜，好開心，好興奮，同新合作團體合作，佢哋好take care我，我好有被寵嘅感覺。」又指今次日本之旅行程約為4 日，五月底有新歌面世。問到現時最想做的事？她說當然是開演唱會，但明白開騷要有健康的身體支持，所以現時她積極做運動操fit。