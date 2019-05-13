《婚姻合伙人》劇透：高海寧被非禮咬定陸永所為

第一集 (05/13)

新樓盤葛咸城開售，千秋置業行政總裁朝勇（楊明飾）名錶贈員工，激勵員工士氣。各地產代理在商場爭客，大打出手，朝勇見狀竟加入戰團。三年前的朝勇本為好食懶做的裝修師傅，一次撞見桑榆置業地產經紀貝競枝（高海寧飾）被客人非禮，競枝為做成生意，逼朝勇扮其男友指證客人，兩人自此相識，其後競枝拉攏朝勇合作經營劏房生意。桑榆置業老闆得知被千秋置業搶去生意，怒責員工，競枝出言頂撞，被要求扮公仔派傳單，一怒辭職，朝勇遂邀請競枝入股千秋置業。



第二集 (05/14)

姹千在街上與競枝爭執，一怒下將她推下海。朝仁（陸永飾）自覺感情、事業都比不上朝勇，回想朝勇處處為其出頭，更感自卑。千秋置業採購部經理李智琪（張嘉兒飾），恃着是朝勇舅父徐懿蜚姨仔以權謀私，競枝看不過眼。懿蜚經常帶着三名兒子留連錄音室，智琪怒斥懿蜚只為個人夢想不理兒子。懿蜚重提朝勇博到盡，令千秋置業度過難關之事反駁。朝仁為救嘉露（林秀怡飾）誤觸其屁股，不知所措間一同跌倒地上，被競枝看到。競枝在電梯被曹公子非禮，竟一口咬定是朝仁所為……



第三集 (05/15)

大批示威者控訴千秋置業騙財，期間朝勇、競枝施展苦肉計平息事件。市面傳出發展商收購斯朗拿道舊樓重建，競枝提議即時出擊，又打算趁智琪不在港開股東大會，逼令朝勇幫忙趕走智琪。二人爭辯間，競枝突然患急性盲腸炎入院。競枝手術前得知舊樓業主三婆從外地回港，借機逃離醫院。原來三婆的物業，正是競枝故居，競枝回想從前被父親拋棄的往事，並抵着劇痛遊說三婆賣樓。朝勇趕到送競枝回醫院，途中競枝痛極暈倒，迷糊間竟對朝勇示愛。



第四集 (05/16)

競枝在病房跟員工開會，期間與朝勇表現親密，不經意揭露二人親吻。妻子提出離婚，懿蜚怒極扔掉她的物品，意外找到高祖欽天監留下的術數書，埋頭鑽研，對三名兒子置之不理，智琪怒極帶走三人。嘉露針對朝仁變本加厲，朝仁按捺不住反擊嘉露，勾起二人的誤會源起。朝勇隱瞞競枝收購三婆單位失敗之事，朝仁卻意外發現收購三婆單位的，正是嘉露男友Frankie。葛咸城加售會場，競枝故意在大邢地產主席邢呇座駕前倒下，意外扯爆傷口……



第五集 (05/17)

懿蜚埋頭讀高祖秘笈，算到自己遇大劫，誰知與黎監製離開錄音室時，果真遇墮升降機意外。競枝在醫院得知邢呇曾探望並留下卡片，大喜，但卡片被吹到樹上，競枝拼命拾回卡片差點跌下，還春光乍洩，幸得邢呇及時相救。嘉露看穿競枝喜歡朝勇，競枝坦言不敢與朝勇發展，是怕將來失去他。迷信的黎監製欣賞懿蜚算命技術，請他到逝世女歌手的故居招魂。朝勇跟懿蜚登上歌手故居，意外發現歌手遺作，朝勇靈機一觸，將懿蜚包裝成特約風水師。

