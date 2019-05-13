鄧萃雯演老婆　陳錦鴻認背老婆偷「拍拖」

藝人鄧萃雯（雯女）及陳錦鴻出席ViuTV新劇《婚內情》宣傳，期間分享婚姻觀及探討出軌行為，錦鴻坦言每段婚姻均有高低潮，有些婚姻能夠保持長久，因年輕時已玩夠本，故年紀成熟時便想返家見老婆。



自爆年輕時於片場喪「拍拖」



錦鴻自爆年輕時於片場喪玩，指演員生涯中最令他開心便是拍感情戲：「一日拍廿幾個鐘，不停同唔同嘅女演員約會，經歷萬千咁多嘅感情生活，所以一直冇醒過，今次知道雯女演我老婆就接咗，可以再滿足我去拍拖。其實同太太咁多年，已經好缺乏愛情生活，所以要拍劇調劑吓，就連太太同個仔都好鼓勵我去『拍拖』。」



唔接受另一半出軌



而雯女雖表示未能接受另一半出軌，但認為趁年輕應該玩多一點：「冇穩定婚姻就應該多睇唔同嘅男人，受吓傷，過咗就修心養性進入婚姻會好啲。人生有歷練好緊要，同埋覺得結婚前一定要講明，如果另一半都係知名人士，會對呢方面好敏感，所以一定要約法三章，有咩可以有咩唔可以，如果超出咗，就唔好怪責另一半懷疑，唔好落對方面，我唔會委屈求存，女士要對自己有信心，令大家有少少危機感畀對方ok嘅！」