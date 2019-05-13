圓三十年心願！容祖兒走去美國做呢樣嘢

為慶踏入樂壇二十年，容祖兒除了八月舉行演唱會，早前她更與英皇娛樂演唱會部策劃及總監馮貽柏等到美國洛杉磯，拍攝音樂特輯《LOVE IN L.A.》。談及到洛杉磯拍音樂特輯，她說：「最印象深刻一定係我啱啱出道時我媽咪陪我嚟呢度受訓，噚日我阿媽好搞笑咁話：『當年我同你去美國時嘅年紀，就係你依家嘅年紀。我好開心，到依家仲可以睇到你呢個節目。』我都唔知好嬲定好笑，因為真係唔一定可以（睇到）㗎嘛，都廿年啦，所以我係懷住一個好開心嘅心情去拍呢個音樂特輯。」



第一站祖兒到著名嘅錄音室重新錄製對佢音樂路上最重要嘅五首歌，包括：《未知》、《痛愛》、《隆重登場》、《牆紙》及《長大》。之後圓三十幾年心願去穿耳骨，她又話：「第一次穿耳窿係四歲，到中學時，再去穿耳，不過即晚被媽咪叫佢除低，到咗今時今日，我人在美國，佢（媽咪）阻我唔到㗎啦！你哋眼中睇落去好細件事，我會諗好耐！」不過祖兒都有即刻拍片給媽咪，因為「身體髮膚，受之父母」。



隨後佢又拜訪十二年前跟佢學跳舞嘅老師、於海邊busking、挑戰用一百蚊美元買歌衫等等，不過最係佢令人意想不到嘅，係佢為團隊親自下廚。佢一邊買餸一邊透露自己對入廚比較吝嗇，坦言入廚嘅原因只有一個，「就係拍拖」。之後佢仲facetime要媽咪教路，又笑說：「如果呢一餐飯煮得好嘅話，對我嘅人生幸福有好大嘅幫助！」落鑊時，佢仲表演「拋鑊」，完成三餸一湯後，仲用番自己嘅歌名為餸菜命名，好似「十六號蝦仁炒蛋」、「西蘭花千樹帶子」、「黃色咖喱大門」。