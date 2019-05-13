畀女友當街嗌BB點算？蘇麗珊教你返房拆掂佢

東網巨星全新節目《拆彈》出爐喇，一眾藝人出嚟幫你拆彈排解疑難！唔好講咁多，第一擊有靚女又冰雪聰明嘅蘇麗珊，幫網民Richard Cheung解答你同我都有機會遇到嘅兩性之間問題，究竟係咩呢？



網民 Richard Cheung：「我同女友拍咗一年拖，最頂唔順係成日叫我做BB，私下叫都算，仲要大庭廣眾、喺我班朋友面前咁叫，男人老狗，咁樣叫法，真係好肉酸。而佢仲話我唔識浪漫、唔識冧佢，送花又話我老土。究竟點樣先唔好再叫我做BB？同埋有咩方法又平又新鮮可以冧佢？」



咁樣，真係隨時畀人笑到面黃，蘇麗珊就教佢：「我覺得可能大家嘅溝通可以好啲，如果你唔鍾意佢叫你做BB，咁你咪解釋畀佢聽個原因，點解你唔鍾意，同佢提議不如留番喺屋企先叫。其實我有時候覺得唔係個問題根本有問題，而只係個溝通方式問題，即係你可以問佢點解覺得尷尬，係驚人哋聽到定點！」



「而女朋友都可以做得貼心啲，喺男朋友嘅朋友面前做得千依百順，令佢覺得有面，所以都係一種好嘅溝通同表達愛意嘅方式。不過Richard可以考慮接受，其實BB都幾Sweet，或者諗個好啲嘅名，好似『小蜜蜂』。至於送花覺得老土

，我自己就唔鍾意人送花，因為送花係一件好唔環保嘅事，反而送一盒朱古力畀我會好開心，最緊要觀察女朋友平時做啲咩會開心，你可以同佢一齊做呢樣嘢，好似佢好鍾意玩機動遊戲，咪同佢一齊去玩，又或者佢好鍾意食糖，你咪得閒買畀佢食，氹佢開心，咁你觀察佢呢啲小事，就一定可以幫到你。希望我今日嘅拆彈可以幫到你。」



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