最浪漫的事！陳柏宇同老婆一秒變老繼續愛

歌手陳柏宇（Jason）孖老婆符曉薇（Leanne）出席活動，與32對情侶齊齊化老妝一秒變老，席間Jason更帶領全場宣讀愛的宣言，又簽下再愛你一萬年的約誓，教身旁的Leanne感動不已，兩公婆情不自禁兩度咀嘴，甜蜜滿瀉！



變老的Jason笑言慶幸30年後都依舊擁有濃密頭髮：「如果80歲係呢個樣我會接受，但如果60歲就咁嘅樣我會唔開心！」Leanne自嘲樣子似返夜更洗碗，而老公就似揸的士，感覺生活好苦，繼而「爆Seed」投訴老公：「佢話唔想落妝，返去畀個女睇！頭先喺台上面話要同最愛嘅另一半頭貼頭，佢問咗句『我個女喺邊』！見佢變老好好笑，聯想到佢老咗會踎喺公園乜都鬧，好似維園阿伯咁。」至於Jason就抵死笑話：「（佢個樣）靚過佢依家！其實變老都係人生嘅自然過程，我哋一齊成長變老。」兩公婆打情罵俏發放笑彈！



講到愛女Abigail於母親節先叫爸爸，Leanne百般滋味在心頭說：「唔開心囉！成日同佢聽啲學動物叫聲嘅歌，我教佢所有動物都係嗌『媽』都搞唔掂！」Jason打趣安慰老婆：「加油啦！其實『Ba』係佢正式學嘅第一個音啫！」