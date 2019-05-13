18歲卜卜脆！黃淑蔓新歌為成人禮揭開序幕

歌手黃淑蔓（Feanna）今年6月8日是她的18歲快樂生辰，她獲唱片公司為她度身訂造新歌《Dream My Dreams》，又悉心布置少女心大爆發的MV場景，當作為她提早慶生，為「成人禮」揭開序幕！



人生得一個18歲



當不用埋位拍攝時她非常興奮和期待，拉着身邊的哥哥姐姐們商量18歲生日要怎樣慶祝，因為人生得一次18歲，她期待大家為她慶生，她更希望老闆送她一支酒，她笑說：「雖然我唔識飲酒，但我覺得一支酒能夠象徵迎接18歲！」由14歲出道的她一邊讀書一邊追逐夢想，談到新歌，她說：「我真係好開心，好多謝公司送咗首新歌畀我，歌詞內容就係我嘅信念，要不斷鼓勵自己勇敢追夢，找尋屬於自己嘅嘢，睇完啲歌詞令我更了解自己。」



MV場景最窩心



收到好歌當然開心，而最窩心是公司為她打造一個有型又好襯她的MV場景，她抵達現場時驚喜得睜大眼睛和O晒咀，她說：「最開心係見到我個名『Feanna』嘅燈牌，勁靚呀！仲有桌球枱，我第一次打桌球！今次拍MV比之前開心、enjoy得多，因為我好怕醜，要喺鏡頭前演另一個人，又唔知點樣擺甫士，感覺好尷尬！不過今次首歌係講我：黃淑蔓 Feanna，拍MV只要做返自己就得，尤其是跳舞，做返平時喺屋企發癲亂跳嘅自己就得！」長髮披肩，抱着結他盤膝坐在白色的梳化上，被很多個粉色的咕𠱸和毛公仔包圍住，她的少女心大爆炸，拍通宵仍然笑不攏嘴！