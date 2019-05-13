傳奇女星Doris Day離世　享年97歲

於五、六十年代有「票房皇后」之稱的美國女星桃樂絲黛（Doris Day）當地時間周一加州家中離世，享年97歲，她所創立的動物慈善基金已發聲明確認其死訊，並指她晚年的健康情況仍然理想，直至最近感染嚴重肺炎，聲明亦指她於親友陪伴安然離世。



有德國貴族血統的她出生於美國，自小想成為舞蹈家，後來車禍夢碎，轉而於15歲就加入樂壇，1945年憑《Sentimental Journey》一曲成名，同時出演電影，早年作品包括《花好月圓》（On Moonlight Bay）及《紅粉金槍》（Calamity Jane），而她於希治閣（Alfred Hitchcock）的《擒兇記》（The Man Who Knew Too Much）演出之外，唱下的名曲《Que Sera, Sera (Whatever Will Be, Will Be)》更流行至今，鄧麗君與白光曾翻唱為《世事多變化》、而桃樂絲黛後來出演的《夜半無人私語時》（Pillow Talk）更為她帶來金像影后提名！



她一生有4段婚姻，與最後一任老公Barry Comden於1982年離婚，而她亦與第三任老公Martin Melcher育有一個兒子Terry，他於2004年離世。