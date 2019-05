傳奇女星Doris Day離世　享年97歲

於五、六十年代有「票房皇后」之稱的美國女星桃樂絲黛(Doris Day)當地時間周一加州家中離世,享年97歲,她所創立的動物慈善基金已發聲明確認其死訊,並指她晚年的健康情況仍然理想,直至最近感染嚴重肺炎,聲明亦指她於親友陪伴安然離世。



有德國貴族血統的她出生於美國,自小想成為舞蹈家,後來車禍夢碎,轉而於15歲就加入樂壇,1945年憑《Sentimental Journey》一曲成名,同時出演電影,早年作品包括《花好月圓》(On Moonlight Bay)及《紅粉金槍》(Calamity Jane),而她於希治閣(Alfred Hitchcock)的《擒兇記》(The Man Who Knew Too Much)演出之外,唱下的名曲《Que Sera, Sera (Whatever Will Be, Will Be)》更流行至今,鄧麗君與白光曾翻唱為《世事多變化》、而桃樂絲黛後來出演的《夜半無人私語時》(Pillow Talk)更為她帶來金像影后提名!



她一生有4段婚姻,與最後一任老公Barry Comden於1982年離婚,而她亦與第三任老公Martin Melcher育有一個兒子Terry,他於2004年離世。