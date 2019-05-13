老貓燒鬚！小S整蠱媽咪奶奶任務失敗

台灣女星徐熙娣（小S）、徐熙媛（大S）、范曉萱及柳翰雅（阿雅）等向來係圈中出名嘅姊妹淘，佢哋最近就亮相內地真人騷《我們是真正的朋友》，齊齊去到緬甸嚟個「閨蜜旅行團」！一向來鬼主意多多嘅小S，當然就負責搞氣氛啦，而咁啱佢哋拍攝嗰日就係4月1日愚人節，小S就決定嚟個大整蠱，不過目標就唔係一班姊妹，而係徐媽媽！



一開始小S話要整蠱人，姊妹們都習以為常，大S笑指愚人節係為小S而設嘅節日，阿雅更自爆係受害者之一，睇嚟佢哋每年都「慘遭毒手」。不過咁啱今年佢哋一齊去旅行，搞到小S不得不轉換目標，佢打電話畀身在台北嘅徐媽媽，呃佢話大S跌咗落水，但正所謂「薑愈老愈辣」，徐媽媽秒速識穿小S：「少來了，你太壞了。」即令全場爆笑！



眼見奸計未能得逞，小S即時將矛頭轉向奶奶，呃對方話緬甸唔畀遊客着短褲，所以畀當地警方困禁三日，點知奶奶竟然好玄妙咁表示：「不要哭，沒關係，如果真的坐牢了，那你就把它當作過了一個很大很大的劫運。」搞到小S即刻忍唔住爆笑，仲祝對方愚人節快樂。唔少網民都話呢班姊妹淘笑料百出，仲話好期待佢哋另一位好姊妹范瑋琪可以加入。



網民有話兒

棗xx千：四個人超默契的，好有趣哈哈哈

Stxxxla Rxn：看到你們玩的這樣開心，看的人也好歡樂~

Fxxg Lxu：他們四個真的是超自然，不像其他那些節目，都很做作。

林x：有小S真好，人生很歡樂