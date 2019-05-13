否認患愛滋！蕭亞軒決定追究到底

台灣女星蕭亞軒（Elva）去年開始因籌備新專輯而飽受壓力，導致連番出現健康問題包括發燒、腸胃炎等，怎料近日有內地網站謠傳她感染HIV（人類免疫力缺乏病毒），其經理人公司已立刻否認，直言會請律師追究造謠者。晚上十一時，Elva親自在網上發文痛斥謠言，強調不單傷害她，更對母親造成傷害，決意會追究。



她寫道：「原本以為謠言止於智者，也相信沉默是金的道理！所以對於之前網路有關愛滋病的謠傳，我是一笑置之的。但在我最思念母親時的母親節的當天，又有媒體不經求證，寫了相關的報道；讓我既難過又覺得對不起媽媽，因為這個謠言已不只是對我的傷害，更是對我母親的傷害！當已變成沉默是『驚』的時候，我決定為了我母親，不再沉默！我決定對所有不經求證的媒體，進行名譽訴訟，希望大家不要再傷害我的母親！我也會想盡一切辦法找到造謠的源頭，因為躲在鍵盤後面的你，不被制止，會有更多無辜的人受到傷害。最後，我又何嘗不想儘快帶好的表演給大家，但這一年來我的喉嚨與胃的不舒服，造成的嘔吐等症狀 ；醫生說只能慢慢調理，所以我只能耐心且努力的，讓自己趕快好起來。謝謝所有支持我的歌迷！不要擔心 」