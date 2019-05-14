孖Ana R.親子遊　JC囡囡紮紮跳Say hi

名模Jessica C.（JC）與藝人安志杰婚後，先後誕下一對子女，一家四口不時在社交網晒溫馨合照，十分幸福。專心湊B的JC近年更減少幕前演出，只間中出席品牌活動賺奶粉錢。日前她特地帶着女兒Tessa及幼子Elvis，相約好友Ana R.及其女兒Maya於中環親子聚會，一行人於附近餐廳醫肚後離開。



攬頭攬頸安撫Maya



當日密冚「警鐘胸」的JC穿上短裙晒長腿，但卻敵不過三歲多的女兒Tessa，全程被精靈活潑的囡囡搶鏡。一行人沿商場離開時，Ana R.撇下囡囡往附近櫃枱取停車場飛，Maya見媽咪離開即扁咀大嗌：「媽咪！」Tessa見狀即代為照顧Maya，又拖着其手仔安撫，全程與她攬頭攬頸。及至手忙腳亂的Ana R.以口含着停車場單據折返湊女，Tessa才錫錫Ｍaya道別。



盡得真傳不怕鏡頭



JC與Ana R分道揚鑣後便與仔女步往等車，發現記者時她手指指告知女兒鏡頭位置，Tessa即抬頭揮手，一行人之後步往上層商場，原本拖住媽媽的Tessa更一臉興奮，撲向鏡頭前紮紮跳及狂揮手Say hi打招呼，可愛度爆燈！