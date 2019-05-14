東方日報C1：何猷君求婚凸肚奚夢瑤Say Yes

賭王何鴻燊四房兒子何猷君（Mario）昨日在上海向拍拖一年多的國際超模女友奚夢瑤求婚！創意十足的他用99,999朵玫瑰把母親旗下的商場打造成夢幻童話王國，並「神還原」同名電玩遊戲橋段上演英雄救美，最後化身「白馬王子」跪地獻戒，孕味十足的奚夢瑤感動爆喊接受求婚，明年正式成為何家新抱！



現年24歲的何猷君，2017年撻着較他年長6歲的國際超模奚夢瑤，近期更屢傳「好事近」，女方不但曾傳懷孕，昨晨更爆出求婚消息，指猷君會在家族旗下的上海尚嘉中心進行求婚儀式，有網友爆料：「據說是27樓的小何公子今天要求婚，清了三層樓，有九萬九千九百九十九朵玫瑰做現場布置。」消息曝光後，奚夢瑤方面稱不便透露，猷君則默認：「哎……昨晚籌備到早上5點，幸好一回去就把小明（指奚夢瑤）手機沒收了，不然一個多月準備的驚喜被你們全劇透。」



「咱倆永遠在一起」



昨晚8時許，兩位主角現身會場，與電玩遊戲《瑪利歐兄弟》（Super Mario）同名的猷君把情節帶到現場，至於奚夢瑤化身「碧姬公主」，穿粉紅色公主裝上陣，在遊戲反派角色庫巴「挾持」下出場，扮「瑪利歐」的猷君勇救「公主」奚夢瑤後，在歌舞伴隨下進場。現場所見，穿平底鞋的奚夢瑤步履緩慢兼腹部微隆，甚有孕味，而猷君亦全程扶到實。



其後奚夢瑤被粉紅色絲帶蒙眼，由好友陳學冬牽着走到舞台前，原來猷君安排了驚喜，向來擅長彈琴的他換上黑色背心化身「搖滾王子」，邊彈結他邊唱謝霆鋒的代表作《活着Viva》，台下的奚夢瑤邊聽邊感動爆喊，不時擁抱身邊好友。表演結束後，猷君換上全白西裝，以「白馬王子」造型跪地求婚，深情地以普通話、英語及廣東話向女友高呼「我愛你」，並說：「你是很有愛很有愛的女人，你會為我思考，分擔我的顧慮。你是特別純真的小孩，我跟你在一起，都覺得特別安全，不需要懷疑你會傷害或欺騙我，我知你對我的付出是百分百真誠。之後我是你的，有怎樣的壓力、委屈，我幫你解決，跟你過日子，是我人生最幸福的事情。」之後他激動地說：「還記得我在澳門問過你，你覺得咱倆有可能在一起嗎？今天這個問題要變成：『小明，你覺得咱倆可以永遠在一起嗎？』奚夢瑤，Marry me？（嫁給我？）」隨即遞上戒指，奚夢瑤點頭答應，他即興奮大叫：「She said yes！」並與女友甜蜜擁吻，現場報以一片歡呼聲。



明年做何家新抱



求婚儀式在商場舉行，有過千名親友及市民見證，與猷君感情要好的家人更是全體出動，包括四太梁安琪、日前宣布佗B女的何超盈與未婚夫辛奇隆、何猷亨、何超欣，而圈中好友則有謝娜及包貝爾等。穿紅色連身裙的梁安琪見證兒子求婚成功，興奮得拖着兒子及準新抱。



梁安琪事前聲稱毫不知情，昨晚接受本報電話訪問時大呼感動：「好感動，原來咁大陣仗！佢之前都唔肯講，嚟到先知，可能佢想保持神秘感。（超盈有喜，猷君又求婚成功，你雙喜臨門？）係呀，我真係好開心，好開心！佢又唱歌，又搞到咁大陣仗。（幾時同賭王報喜？）我聽日返嚟會同何生報喜㗎啦！（咁佢哋幾時結婚？）都係出年啦，因為今年係盲年，好似超盈咁都係出年搞。而且籌備、請人好多嘢要搞，都要啲時間。」問到奚夢瑤是否有喜，她說：「唔係啩？頭先佢跳舞跳到咁，不過好難講，你知我個仔乜都神秘，成日畀驚喜我。」



其實尚嘉中心對兩位主角別具意義，事關猷君於2017年11月，曾在大廈LED幕牆展示心形圖案向奚夢瑤示愛。是次求婚布置落足心思，單是99,999朵玫瑰已花費至少60萬港元，而現場滿布巨型心心裝飾、巨型「I LOVE YOU」字樣，舞台中央更布置成粉紅色城堡，並插有代表奚夢瑤洋名「Ming」的「M」字旗，充滿童話味。而現場播放兩人的相識片段及甜蜜照片，當中寫着「Now……For the grand finale.（現在，我們一起走到完美的結局。）」字句，甜蜜滿瀉！



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