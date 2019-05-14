火速同居！Gordon＠天堂鳥新歡係「豬茵」

男子組合BOP天堂鳥成員Gordon（葉灝基）最近有新女登場，兩個月前和「女朋友」一見鍾情，火速登堂入屋、同床共枕，Gordon接受訪問時隆重介紹「新歡」：「佢同黃貫中太太個名同音，但寫法唔同，叫『豬恩』唔係『朱茵』，因為佢豬年出世，遇見佢係我同佢一段姻緣，三個月大，係隻法國鬥牛犬，女仔嚟嘅，超得意，好冧佢，我仲幫佢開埋IG。」



阿媽要狗唔要仔



Gordon表示家中一向都有養狗，只是「豬恩」是他自己擁有的第一隻狗狗：「其實係朋友喺狗場攞咗兩隻狗BB返嚟，問我要唔要一隻，我就揀咗佢，初時阿媽唔畀我養，怕我工作忙，唔得閒理隻狗，點知依家阿媽好錫佢，阿媽有時返大陸玩，都唔會叫埋我去，仲吩咐我記得返屋企餵狗，我完全失寵了。」



咬傷朋友



「豬恩」對Gordon相當癡纏，除一齊睡覺外，連他如廁都要𥄫到實。談及法國鬥牛犬天性較惡，他直認謂：「佢有咬傷過我朋友，亦都有咬我，不過我覺得佢係牙痕，唔係惡意，我有教佢唔好咬人，同埋佢好聰明，已經識畀手、碌地等，我認會縱佢，但唔會縱到佢覺得佢先係我主人嘅。」