群星哀悼　保羅麥卡尼大讚桃麗絲黛係真正巨星

荷里活傳奇女星桃麗絲黛（Doris Day）離世，享年97歲。一眾名人紅星均於社交網站留言哀悼。其中前披頭四（The Beatles）成員保羅麥卡尼（Paul McCartney）就大讚好友為真正的巨星。



與她一樣同是愛護動物人士的保羅在官網留言表示曾到訪她位於加州的大宅：「到訪她加州的寓所就有如去動物收容所一樣，那處的狗隻獲好好的照顧。她有顆非常善良的心，亦是一個非常有趣的女士，我和她分享了許多笑聲。她的電影如《紅粉金槍》（Calamity Jane）、《雙妻艷史》（Move Over，Darling）等片全都是傑作，她的演出和歌唱總能達到標準。我會想念她，但會永遠記住她閃爍的微笑和笑聲，以及她給我們的許多優秀的歌曲和電影。」



而保羅的名設計師女兒Stella McCartney亦有於社交網上載與桃麗絲合照並留言說:「唯一一個啟發我所做的事的女性...我愛你桃麗絲黛，我的calamity Jane(《雙》片角色)。一個標誌性的女人，我非常榮幸能與她見面和分享珍貴的時刻。安息」



此外，其他名人紅星包括高蒂韓（Goldie Hawn）、Elaine Paige與及威廉薩拿（William Shatner）等都有於社交網留言哀悼。

