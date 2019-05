娶到夢想中女神！猷君凌晨繼續向未婚妻示愛

昨晚賭王何鴻燊四房兒子何猷君向超模女友奚夢瑤求婚,喺何家旗下商場舉行盛大求婚儀式,全家總動員出席,仲搞喊咗四太添!籌備一場求婚儀式咁耐,本來應該好攰嘅猷君,似乎心情仍然未能平復,喺凌晨時份上載與女友的求婚照,用英文向未婚妻示愛:「I’m so happy right now, I can’t believe I actually married the girl I said I was going to marry when I was younger. Girl of my dreams is now going my wife, how fairytale can life get for me??? I love you everyone who came to support and witness this victorious moment of ours, thank you!!! I’m still in disbelief!!! #Engaged」內容大意我依家好開心,好難相信與呢個女仔結婚係事實,我講過我會好年輕就結婚,呢個夢想中嘅女仔將會成為我妻子,我得到童話中生活係點樣呢?多謝各位支持同見證我勝利嘅一刻,我仍然唔敢相信#已訂婚。」睇嚟猷君真係開心到瞓唔着,而佢未婚妻奚夢瑤都上載同一張相,喺社交網回應未婚夫,佢留言話:「I said YES!!!!!!Of course I did!!!!!!!!!! ❤」其實真係點可能唔said YES呢!