娶到夢想中女神！猷君凌晨繼續向未婚妻示愛

昨晚賭王何鴻燊四房兒子何猷君向超模女友奚夢瑤求婚，喺何家旗下商場舉行盛大求婚儀式，全家總動員出席，仲搞喊咗四太添！籌備一場求婚儀式咁耐，本來應該好攰嘅猷君，似乎心情仍然未能平復，喺凌晨時份上載與女友的求婚照，用英文向未婚妻示愛：「I’m so happy right now, I can’t believe I actually married the girl I said I was going to marry when I was younger. Girl of my dreams is now going my wife, how fairytale can life get for me??? I love you everyone who came to support and witness this victorious moment of ours, thank you!!! I’m still in disbelief!!! #Engaged」內容大意我依家好開心，好難相信與呢個女仔結婚係事實，我講過我會好年輕就結婚，呢個夢想中嘅女仔將會成為我妻子，我得到童話中生活係點樣呢？多謝各位支持同見證我勝利嘅一刻，我仍然唔敢相信#已訂婚。」睇嚟猷君真係開心到瞓唔着，而佢未婚妻奚夢瑤都上載同一張相，喺社交網回應未婚夫，佢留言話：「I said YES!!!!!!Of course I did!!!!!!!!!! ❤」其實真係點可能唔said YES呢！