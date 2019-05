荷里活歌影傳奇女星桃麗絲黛(Doris Day)病逝,終年97歲。她曾為「緊張大師」希治閣(Alfred Hitchcock)名作《擒兇記》(The Man Who Knew Too Much)主唱的名曲《Que Sera, Sera(Whatever Will Be, Will Be)》是經典之作,曾被張天愛、白光及葛蘭等翻唱過,就連電影《雛妓》亦此作為主題歌。



最值得一提就是50年代於香港發生轟動一時的「三狼案」主犯被執行死刑前,曾寫信給英女王並引述此曲的歌詞來向女王求情。