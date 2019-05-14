【娛場】慘被女友劈腿　易智遠：因為我冇樓

有無綫「御用肥仔」之稱的易智遠入行二十七年，至今曾拍攝多部電影和電視劇，在《娛場》中，易智遠向主持人李文珊細訴入行苦與樂。



談到出道初期，易智遠曾夥拍不少大明星拍電影，例如在《六指琴魔》飾演林青霞的近身、在《倫文敘老點柳先開》飾演郭富城、周慧敏的同學；劇集方面，易智遠在《陳夢吉傳奇》與張衛健有不少對手戲。不過談到經典之作，就一定是無綫劇《我要Fit一Fit》中，飾演「肥姐」沈殿霞的弟弟「肥仔德」，戲份甚多。



奈何演員並非一項穩定工作，易智遠苦笑說：「低潮期試過完全冇工作做，所以我要做好多兼職，做過茶餐廳同埋代客泊車‥‥‥我聽過難聽過粗口嘅一句說話就係嗌我『茄哩啡』，擺明係挑釁你。」



除事業下滑外，易智遠曾經歷「男人最痛」，慘遭女友劈腿，他說：「前任女友對我好坦白，唔係突然喺街到撞破，佢主動向我提出分手。你都知道同女仔一齊，至少都要組織家庭，我又未有樓，乜都冇，仲同屋企人住緊公屋。可能我自己都有少少自卑感，以我咁嘅身型同樣貌能夠識到佢，佢肯同我拍拖一段時間已經好好。」



縱使命運不斷打擊易智遠，但仍然無阻他追夢的心，他的夢想是要成為一位歌手!皇天不負有心人，近期他終於推出了首支個人歌曲《My Move》！如果大家想知道更多關於易智遠的故事，那就一定要留意《娛場》！



場地：富華燒味茶餐廳