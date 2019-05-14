密會已婚玄學家　人妻蔣祖曼承認：捏咗兩下

最近憑無綫劇《鐵探》人氣急升的演員蔣祖曼，年紀輕輕的她廿幾歲已做人後母，今年33歲的她於2014年她與從事電影幕後的陳卓麒結婚，之後她再為對方生了一個女，日前她被影到與同是已婚的玄學家羅雲龍密會，兩人雖然沒太親暱動作，但羅雲龍主動幫她孭住背囊，走到一後巷時更見羅用手幫她按摩條頸幾下，舉止有點親熱，之後兩人走入灣仔一幢舊樓。



否認有親暱行為



蔣祖曼今日回覆東網說：「我都睇咗個報道，嗰日同羅師傅係去灣仔探佢個師傅，點解會有親暱舉動呢，好多工作人員都知道我做完《鐵探》活動，我條頸整親，初初係擰唔到去左邊，然之後嗰晚成條頸都郁唔到，嗰下連食嘢都痛，見到佢時就同佢講我整親條頸好痛，所以佢話不如我幫你攞個袋，幫我捏咗兩下，其實就係咁，嗰日都好多人幫我捏過頸，除咗佢之後，去完探師傅後，我就返公司會合我先生同經理人、泰臣食飯，翌日就去睇針灸，因為真係太痛瞓唔到，依家條頸冇事喇，我都有啲唔好意思，搞着佢屋企人。」



老公笑笑口



問到她老公見到報道有冇嬲？蔣祖曼說：「今朝早我就拍醒佢話佢知，佢趕住出去做嘢，我哋未有講過呢件事，佢就笑一笑咁樣，因為羅師傅同我哋屋企人都識嘅。」