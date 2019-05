感情生變？Andi疑嘲卓林長唔大：講再見吧

藝人吳綺莉(Elaine)女兒吳卓林2018年11月與比佢大12歲嘅外籍女友Andi結婚,兩人表現一直恩愛,但Andi就突然喺社交網發長文暗諷有人長唔大、唔生性!



Andi話「討厭成日都要鼓勵你因為你仲係唔明白」,又話對方一無所有「你仲淨低啲咩?當我無家可歸時,我拋開一切,我嘅心令我定下來,所以我搵到自己嘅方向,搞清楚你係點嘅人」,並寫下:「你稱自己係豬,但你唔想我哋好似雀仔一樣咁飛嗎?積極啲搵番自己吧,唔好跟喺我後面搵答案。」而最後,佢仲話:「Im sending love but leave me alone now. Say goodbye finally ok? You can do it!! (唔好打擾我,我想自己一個人,講再見吧,好嗎?你做得到的!)」



Andi又表示「Stealing since we met and never changing all these years(由我們遇到之後就開始『偷嘢』,咁多年都冇改變過」,而咁啱卓林就曾經承認攞過阿媽錢,Andi再以「deepfakes」(深度偽裝)嚟形容對方,有網民就覺得Andi大部分嘅言論都似講緊卓林,加上卓林冇Like到呢個Post,所以懷疑兩人感情是否生變!