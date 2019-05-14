感情生變？Andi疑嘲卓林長唔大：講再見吧

藝人吳綺莉（Elaine）女兒吳卓林2018年11月與比佢大12歲嘅外籍女友Andi結婚，兩人表現一直恩愛，但Andi就突然喺社交網發長文暗諷有人長唔大、唔生性！



Andi話「討厭成日都要鼓勵你因為你仲係唔明白」，又話對方一無所有「你仲淨低啲咩？當我無家可歸時，我拋開一切，我嘅心令我定下來，所以我搵到自己嘅方向，搞清楚你係點嘅人」，並寫下：「你稱自己係豬，但你唔想我哋好似雀仔一樣咁飛嗎？積極啲搵番自己吧，唔好跟喺我後面搵答案。」而最後，佢仲話：「Im sending love but leave me alone now. Say goodbye finally ok? You can do it!! （唔好打擾我，我想自己一個人，講再見吧，好嗎？你做得到的！）」



Andi又表示「Stealing since we met and never changing all these years（由我們遇到之後就開始『偷嘢』，咁多年都冇改變過」，而咁啱卓林就曾經承認攞過阿媽錢，Andi再以「deepfakes」（深度偽裝）嚟形容對方，有網民就覺得Andi大部分嘅言論都似講緊卓林，加上卓林冇Like到呢個Post，所以懷疑兩人感情是否生變！