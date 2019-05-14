老公無王管！田蕊妮第一次獨遊西藏兩星期

「視后」田蕊妮（阿田）今日到電台繼續宣傳新碟《Saturnian》，抵死笑話：「隻碟停工一年去造，宣傳都要宣足一年，唔好蝕！」續透露明日將獨自起程到西藏玩兩個星期，興奮不已：「係我第一次自己去旅行，之前好驚食飯、睇戲自己一個，我係群體生活嘅人，但喺唔同嘅階段，依家敢自己一個人食飯，覺得幾爽！所以決定試吓自己一個去旅行。（一嚟就去西藏？）如果又去日本、東京呢啲，覺得多啲人去先好玩，食多啲嘢，但如果去西藏，可以自己慢慢咁影吓啲寺廟、風景，都唔怕人哋等我咁耐，呢個地方都想去好多年。」



問到會否怕屆時會有高山反應？阿田坦言都驚，不過已做好一切準備：「洪永城去過兩次有呢方面經驗，都有Share啲Tips畀我聽，自己又去咗睇醫生，去之前食藥就OK。（帶定氧氣樽？）嗰度好先進咩都有嘅，同埋都有朋友住嗰度，如果時間夾到都會一齊去玩，發覺自己Plan行程已經好爽！呢兩個星期我諗我掛住隻貓多過老公（杜汶澤）！」又指買定拍攝器材到時拍靚片與Fans開心Share，而叉足電後回港就要埋頭準備9月的麥花臣演唱會。

