法拉主動報喜再嫁　薛世恒：期望佢幸福

Neway太子爺薛世恒出席廣告片首播會，現場播放廣告片中他大騷演技，望着跟家人合照流下男兒淚。問到他是否個感性的人？他表示家人才能觸動他落淚：「過去5、6年好少喊，上一次喊已經係6年前，太耐嘅事情。（分手會唔會喊？）細個拍拖分手好傷心，大個就好啲，依家最值得珍惜係屋企人。」至於他與前妻陳法拉離婚時同樣沒有喊？他直言：「你信唔信呀？只可以講係人生經歷，分手後仲係好朋友。」兩人在2013年正式離婚，意味着他上一次喊是為了法拉。



幾年冇見法拉



提及陳法拉再婚一事，他說：「佢有講過計劃，冇講清楚幾時舉辦婚禮，我亦冇問。當然期望佢得到幸福，上次見佢已經係幾年前，佢上幾個星期前打電話畀我，話唔希望我睇報道先知。第一個反應好戥佢開心，衷心祝福佢。（幾時輪到你？）未有衝動，我阿爸阿媽急啲，男人事業上要穩定。」此外，對於被影到與黃百鳴長女黃漪鈞結伴睇戲，他表示並非拍拖，指兩人在電影合作認識。



講到弟婦諸葛紫岐再度生B。他說：「我都唔想做伯伯，但又要做，BB好得意，但唔敢抱驚整親。」有指諸葛紫岐未現肚便產子，他表示一月見過對方，而農曆年雙方都不在港未有見面。