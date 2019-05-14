《去吧！女神兵團》專訪：平采娜自認壞學生

做「觀音兵」或者收「好人卡」，是國際通行的現象，泰國愛情喜劇新片《去吧！女神兵團》（Friend Zone）便以此為題材，笑中隨時令你帶淚！



女主角平采娜與男配角Jason Young日前來港宣傳，接受本報專訪。電影走遍東南亞取景，有如旅遊特輯，其中在香港有不少場面，被問到在香港拍攝期間有沒有順便觀光時，平采娜回答：「我嚟香港拍咗三日，瞓醒就拍，拍完就瞓，冇時間玩。不過拍完之後，我有再嚟香港玩，今次都會留耐啲。」Jason則來港拍了兩日，太忙無法去玩。兩人也表示沒有趁機學講廣東話。



片中有一幕平采娜在香港街頭凌空吊在霓虹燈牌，她表示：「我喺香港條街真係吊喺度幾秒，但唔係好似片入面咁危險，下面有安全措施同工作人員照顧，之後再返泰國補拍，用電腦特技完成。」



被問到與男主角Nine合作是否愉快？平采娜笑言：「佢好似乖學生，甚至似班長，問佢借咩文具都會有，借notes都會有。我拍戲有時唔記得劇本，佢都會幫我手，每時每刻都會支持我，我覺得自己似係壞學生！」Jason則表示：「我哋第一次合作，我好欣賞佢，佢後生又演技好、靚仔又性格好，好榮幸可以同佢同埋咁出名嘅女主角一齊拍戲，令到多啲人欣賞到我哋演出。」



平采娜希望香港影迷可以多多支持電影，電影已經去了不同國家播映，相信香港觀眾對「收兵」也會有共鳴。Jason指泰國觀眾都很喜歡香港電影，尤其是動作片，他很仰慕港產片，今次可以在香港取景與上映感到很榮幸。