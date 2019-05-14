《去吧！女神兵團》平采娜14歲拍過經典廣告

泰國愛情喜劇新片《去吧！女神兵團》（Friend Zone）女主角平釆娜今年26歲，香港不少觀眾也看過她2010年的電影《初戀那件小事》，其實大家可能也在YouTube看過一個拍得像短篇電影的泰國洗頭水廣告，當中飾演聾啞少女小提琴手的，正是初出道的平釆娜！



廣告以古典樂章「Canon in D」貫穿，平釆娜的角色因為聾啞障礙被同學欺凌，罵她如何努力也不能成為小提琴手，幸得街頭藝人伯伯鼓勵，要她活出自我，不需要追求與別人一樣。奸同學見到她與街頭藝人一起表演，獲得掌聲，妒火中燒，找人打傷伯伯，又打爛女主角的小提琴，阻止她參加比賽。最後女主角趕得及登上舞台，一邊拉小提琴一邊秀髮飄揚，技驚四座，短短幾分鐘的廣告也令人相當感動。



平釆娜日前來港宣傳，接受東網專訪，被問到當年演出體驗時表示：「諗返當時拍洗頭水廣告，我得14歲，係好大挑戰，因為一嚟就要演出聾啞人士，我只想做好啲，令導演滿意。做做吓就愈嚟愈多經驗，冇諗到日後可以做到女主角，又多咗人認識，我都幾滿意自己成績，以前冇諗過可以行到咁遠。」