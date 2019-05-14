回復單身？許靖韻工作至上：遲婚都冇所謂

歌手許靖韻（Angela）今日現身電台宣傳最新情歌《原來我們都一樣》，講述愛情是一個循環，她坦言對歌詞好有共鳴，全都是自身的拍拖經歷，問到是否跟男友容穎賢的回憶？Angela突然煞有介事，尷尬謂：「依家做嘢為主。（分咗手？）工作為主，其他嘢唔諗住，媽咪都唔急，佢話遲婚都冇所謂。」戀情疑生變故！



想在港開售票騷



講到日前生日，她開心表示第一次同Fans慶祝：「正日喺香港，第二日返咗北京出席活動，有Fans拎個蛋糕出嚟畀Surprise我，又有買咗啲港鐵燈箱，仲知我鍾意我飲珍珠奶茶，印咗我個樣落啲杯度，我有迫我細妹去買，但我去買就冇晒！（有咩生日願望？）希望可以喺香港開個售票演唱會。」



嗌李克勤做爸爸



實現願望前，Angela透露之後分別於台灣、上海舉行小型音樂會，然後預計下個月推出EP。提到日前為李克勤擔任巡演嘉賓，合唱出《刻不容緩》，她笑指稱呼對方做「爸爸」：「佢話生得我出！覺得佢就好似一隻行走嘅CD，同佢合唱就好似唱K開咗伴唱咁，希望佢可以帶我走多幾場做嘉賓。（想同佢合作？）想呀！佢話係我嘅『師弟』，希望可以同到呢位『爸爸大師弟』合唱。」



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