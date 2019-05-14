張紫妍案下周有結果　尹智旿稱被家人禁錮報警

韓劇《花樣男子》的女星張紫妍於十年前自殺身亡，終年29歲，她疑於生前被迫陪睡換取工作，積極為她翻案的同門女星尹智旿早前以母親患癌為由，急急返加拿大陪母抗癌，但她抵達加拿大後，卻發文自揭返加拿大照顧病母是講大話，聲稱是擔心自身安全才急急離開韓國。



而尹智旿今日就突然透過Instagram發文指自己被家人禁錮及毆打：「有家庭成員在3月8日禁錮、毆打及辱罵我，當時我有將過程錄下來，經過長時間的考慮下，我在加拿大的警署報警了，他們亦已接受我的報案。」



尹智旿指自己一直都強忍，身體不舒服的母親叫她原諒對方，她亦不想傷害媽媽的心，但她已決定會遁法律途徑追究，她又指除了禁錮她的人，亦有另一名家庭成員跟蹤、威脅及散布她的謠言，她亦已在加拿大報警，警方更將會向該人下令禁止接受她本人，她更嬲爆說：「他們已不是我的家人。」



另外，張紫妍案的調查期將於本月結束，檢察院的過去事委員會昨午就張紫妍性接待名單事件的最終報告舉行會議，委員會要求有關方面修正文句及進行追加的調查，而最終調查及審議結果將於本月20日公布。