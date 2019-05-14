瘦咗即轉形象！許廷鏗Chok爆MV冧粉絲

歌手許廷鏗（Alfred）現身電台宣傳新歌《單數》，剛去巴塞出席商演活動的他表示好開心：「有朋友話有聽我啲歌，仲同我一齊唱，廣東歌唔係冇人聽！」



講到他於新歌MV中Chok到盡頭，Alfred抵死笑話：「開完紅館騷難得瘦番少少，都想喺形象上有轉變，之前啲Fans成日話我喺MV少出鏡，依家出多啲樣，大家OK就再出多啲。呢個算係最Chok嘅MV，平時嘅我係『Kai』行先，希望今次有個新Image，今次嘅曲風都係新嘗試。（下次搵番之前記者會錫你個巴西Model一齊拍MV？）佢應該返咗巴西，下次搵番啲本地Model，遲啲都有情歌推出。」他更自豪謂全新形象獲Fans喜愛：「佢哋話鍾意我個髮型，依家條件多啲可以試多啲，首歌都有好多人Download，都好開心。」



提到好友林欣彤（Mag）再次做同門師妹，Alfred主動話：「佢話我係佢個媒人，其實係我哋呢幾年有一個共同音樂計劃，有同事幫我哋諗啲Creative嘅嘢，咁同事就負責穿針引線，加上Mag見到我同公司合作咗兩年，一至兩年內出到20幾首歌，又開咗演唱會，成績唔錯，咁Mag都絕對有條件做到，希望年尾可以同佢有合作。」



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