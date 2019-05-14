腰粗肚脹兼減產　蔡卓妍完成雪卵質素合格

蔡卓妍（阿Sa）出席「英皇珠寶Love Knot系列」活動，她穿着白色衫裙，英皇珠寶主席兼行政總裁楊諾思剛巧亦穿白色裝束，阿Sa講笑：「我哋係阿Sa阿嬌」，她透露活動後要急往機場，與真正阿嬌（鍾欣潼）到日本過二人世界：「因為聽日（15日）係Twins出道18周年，我哋去日本二人世界，好短去幾日，冇帶另一半，主要吃喝玩樂。」



提到近來她經常放假：「我去咩呀！（雪卵）。所以唔可以咁辛勞，今日活動係幾個月前接，其實仲有少少肥，條腰好緊，粗咗一個圈，上身本來唔係呢件衫，揀呢件想睇嚟瘦啲，想好似容祖兒咁fit。」



望十年內用卵子



她透露已完成雪卵，但會再做一次：「今次儲到OK，數量不過不失，會再儲多次穩陣啲，再儲一次生力軍。自己年紀唔細，細啲開始儲，依家卵質素Ok合格。（有冇唔舒服？）少少，肚仲有少少痠痛，脹脹地，本來今日想改期，但Mark咗就做。」



她表示之後都會接簡單的活動和廣告，不會完全放假，八月亦要做舞台劇。問到卵子是否好快會用？她說：「就係唔想諗，想用就用，因為可以儲十年，不過50歲生又太老。（黃澤鋒太太過50歳都得？）係咩？咁有番自信，希望十年內用，自己最憎計數。」



計錯數打錯排卵針



她自爆在台灣工作時，因為計錯數搞到打錯針：「計錯日子，打錯分量，勁驚，當時人在日月潭，即刻打電話畀香港醫生，佢話打錯咗冇法，叫我第二日去台中搵間診所買排卵試紙，睇吓啲卵有冇消失。」她又說自學在肚子位置打針，初時好驚，要求醫生幫手，誰知醫生一下推手便完成，現在自行打針已唔驚。

