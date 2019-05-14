演唱會加場！恭碩良後悔請過學友做嘉賓

歌手恭碩良（Jun）為8月演唱會舉行記者會，即場宣布加至兩場，又獲黃柏高到場支持。講到共有兩場，他表示很開心：「今次係天時地利人和，上年幫Eason（陳奕迅）做咗個紀錄片之後人緣好似好咗，行街都覺得有少少唔同，對面街啲Uncle都會同我打招呼。（涵蓋層面多咗？）但我會驚嘅，我諗嘢係保守，我唔會畀自己10分開心，好多嘢隨時會冇，所以會珍惜大家嚟支持。」



他又講到今次開騷紀念入行廿年，很多朋友都主動話來幫忙：「但我叫佢哋嚟睇好喇！記得有年張學友嚟做嘉賓，我有少少後悔，因為佢冇法好好咁睇個騷。（咁唔會有嘉賓？）應該都有嘅，因為我同岑寧兒合唱咗首新歌。」問到女友林憶蓮可會來做嘉賓？他就謂已經做過：「正如我都唔會再叫Eason、學友嗰啲嚟，因為之前合作過。（但佢會嚟睇？）會。」他又預告騷前會推出新碟，現時已差不多做完。



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