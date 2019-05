舊年同趙式芝離婚　楊如芯放下過去迎新歡

名媛趙式芝和波爾錶太子女楊如芯(Sean)今年三月驚爆去年已結束七年同性婚姻關係,而上月中趙式芝已與小學同學JW蜜運中,並被拍到結伴現身馬場。事隔數日,Sean則被拍到在銅鑼灣買醉借酒澆愁,需由友人攙扶離開,似是仍未能放開這段情。時至今日,Sean的感情生活終於有新動向,她在社交網將個人狀況更至「戀愛中」,不少圈中好友如傅明憲和王馨平都按讚並留言送上祝福,分別寫下「Congrats」、「Love is in the air」。



唔需要辦正式離婚手續



Sean接受東網訪問時大方承認正在蜜運,她說:「係拍拖,佢係我好朋友,一路錫我嘅朋友。(幾時開始?)開心就得囉!祝福我就得。(依家關係好開心?)十分開心,之前嘅嘢放低晒,搵到鍾意嘅人。(同趙式芝仲有冇聯絡?)完全冇,我哋冇關係,分開咗,冇所謂,我又祝福佢,希望佢都祝福我,佢有佢緣分,我都搵到我嘅緣分。」當年兩人在法國結婚,問到是否要辦理正式離婚手續?她直言:「唔需要,過去就過去。」



