舊年同趙式芝離婚　楊如芯放下過去迎新歡

名媛趙式芝和波爾錶太子女楊如芯（Sean）今年三月驚爆去年已結束七年同性婚姻關係，而上月中趙式芝已與小學同學JW蜜運中，並被拍到結伴現身馬場。事隔數日，Sean則被拍到在銅鑼灣買醉借酒澆愁，需由友人攙扶離開，似是仍未能放開這段情。時至今日，Sean的感情生活終於有新動向，她在社交網將個人狀況更至「戀愛中」，不少圈中好友如傅明憲和王馨平都按讚並留言送上祝福，分別寫下「Congrats」、「Love is in the air」。



唔需要辦正式離婚手續



Sean接受東網訪問時大方承認正在蜜運，她說：「係拍拖，佢係我好朋友，一路錫我嘅朋友。（幾時開始？）開心就得囉！祝福我就得。（依家關係好開心？）十分開心，之前嘅嘢放低晒，搵到鍾意嘅人。（同趙式芝仲有冇聯絡？）完全冇，我哋冇關係，分開咗，冇所謂，我又祝福佢，希望佢都祝福我，佢有佢緣分，我都搵到我嘅緣分。」當年兩人在法國結婚，問到是否要辦理正式離婚手續？她直言：「唔需要，過去就過去。」



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