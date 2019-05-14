一腳踢拍節目！黃紫盈話實現夢想最重要係…

主持黃紫盈近年除了做主持，不時兼做監製負責製作，早前她監製一個新項目，訪問在內地創業及就業的香港人，由構思、籌劃、拍攝到後期製作都參與其中，她說：「呢幾年大家除咗睇到我幕前主持司儀，我都做好多幕後工作，以前做主播，都習慣一手一腳，由零開始，嗰時成日需要自編自導自演。」



她說是次到中山和深圳，在中山訪問一位以前是時裝界的港人，現設立自然教育基地，拯救被遺棄的動物，推廣有機生活，她說：「嗰度有百年大樹，有近百隻動物，好多大肥豬，勁有宮崎駿Feel（動畫《千與千尋》入面的肥豬），裏面所有動物都有名字。」黃紫盈直言很欣賞對方的堅持和熱誠，亦勾起她不少學生時代回憶，因讀書時經常接觸好多有關課題。



另外，她又到深圳拍攝一間由港人創辦的動漫公司，說對方十多年前決定跳出香港Comfort Zone，前往深圳創業。她說：「喺兩位身上，我睇到想實現夢想，除咗靠『天時地利人和』，更重要係佢哋熱愛自己嘅夢，唔怕艱辛踏出第一步，努力實踐。」



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