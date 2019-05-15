神隱多時！Selena首襲康城晒最強「胸器」

《第72屆康城電影節》今晨開幕，今屆開幕電影為荷里活鬼才導演占渣木殊（Jim Jarmusch）執導的大卡士喪屍喜劇《The Dead Don't Die》，主演眾星包括美國女星Selena Gomez、威尼斯影展影帝Adam Driver、泰迪史雲頓（Tilda Swinton）與標梅利（Bill Murray）等都有現身，不過現場最搶鏡一定係首憑作品襲康城嘅Selena，去年因健康問題導致精神崩潰嘅佢神隱多時，月前於社交網「上水」心廣體胖，不過繼早前現身音樂節演出，佢今日於康城紅地氈更見Fit到漏，完全係強勢回歸！



Selena以白色貼身吊帶小背心配高衩裙上陣，大晒一身Fit爆曲線之外，同時將驕人上圍谷到盡，場面「胸湧」，與同片女星Chloe Sevigny大鬥性感，好不養眼，而佢亦同片拍檔Friend爆，除於泰迪密密斟，更獲標梅利肉緊咀面！不過標梅利都未有忘記老婆，一度被大會鏡頭拍到Man爆離隊，去場邊拖埋老婆同拍檔留影，Sweet到爆！