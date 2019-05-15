生得太高累事　安孝燮曾做GOT7練習生被Foul

韓國tvN電視台的新劇《深淵》（Abyss）於上周在韓國首播，劇集以「重生」為題材，吸引不少觀眾留意，不但打入韓國5月首周的「電視劇」話題性TOP 10中第六位，也進佔「黃Viu煲劇平台」人氣劇的頭五位，男女主角安孝燮及朴寶英可說是功不可沒！



跟《深淵》在韓國同時段打對台的SBS韓劇《初次見面我愛你》，有高大Oppa金英光孭飛，不過《深淵》的安孝燮都不執輸，第一集便出招露肉晒肌，一幕講述他因淋雨而裇衫濕透，他就隨手撿起地上的布條來遮住自己，但布條的主人卻堅持要他歸還，爭吵期間安孝燮的裇衫被撕開，令他的完美Body表露無遺，迷倒不少女觀眾！



而其實初出道的安孝燮，便被封為金英光和金宇彬的合體，身高1米87加上大長腿，可以輕易消化不同服裝，不過安孝燮竟然曾一度討厭自己的身高，曾是JYP事務所練習生的他，當時是男團GOT7的預備成員，精通鋼琴和小提琴，雖然經歷多年的練習生生涯，最後卻因身材才高而未能被選上，他曾說過：「我在他們中間太顯眼了，當時非常討厭自己的高個子。」不過安孝燮的演員之路就愈走愈順，去年更憑《雖然30但仍17》獲得男新人演技獎，今次擔正《深淵》當然期望再創高峰。