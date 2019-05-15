東方日報C1：靚靚重提做「小三」傷了張智霖

前港姐袁詠儀與張智霖結婚18年，育有12歲兒子張慕童（魔童），是圈中出名的模範家庭。兩夫婦近日接受內地節目訪問，靚靚重提當年在節目中承認曾做小三、戀上有家室的富商一事，一度哽咽眼紅紅望着身旁老公，坦言事件傷害了他，至今仍後悔不已。



1990年參選香港小姐的袁詠儀（靚靚），以大熱姿態奪冠而踏入娛樂圈，1994年及1995年更兩度獲封香港電影金像獎影后殊榮。事業如日方中之際，她於2001年與藝人張智霖在美國註冊結婚，現育有一子魔童。不過2007年，靚靚曾在節目中自爆婚前愛過一位有婦之夫的富商，坦言是因外界所指的「貪慕虛榮」：「當時蒙蔽咗我雙眼，令我睇唔到佢已經係有老婆。」節目播出後事件即被大肆報道，有傳她當時其實是被富商包養，其後靚靚強調兩人是男女朋友關係，否認被包養的說法。



向魔童坦承「錯事」



相隔近12年，靚靚與張智霖一起接受內地節目訪問，重提當年自爆做「小三」一事，她承認是自己太天真：「我以為我說出來，會讓一些人能夠更多的理解我、了解我！我做錯了事情我願意承受，因為我覺得那個是騙不了人的，我以後也要告訴小朋友我做錯了甚麼事情。我真的是錯了就要承認，但最想不到是傷害了他（張智霖）。」



講到激動時，靚靚含着淚向老公剖白：「我唯一後悔的是覺得傷害到他！我想坦誠的是把人生經驗說出來，但覺得就是傷害了他。你們可以繼續往我來（攻擊），但是不要是他，不要是我愛的人。」她又坦言有些時候覺得很自私，有了想法便不會在意別人怎麼想，並指：「我不可能做到每一個人都喜歡，那算了吧！最重要是他（張智霖）喜歡我就可以了。」老公張智霖全程在旁雖不發一言，但明顯眼泛淚光，被太太的言論所感動！



自知任性 不碰老公底線



節目中，靚靚坦言一向是任性的人，若有一天老公表現出不開心，自己便知道需要停下來：「我會知我不可以再這樣了，要乖乖的。要學懂兩個人要多點溝通才可以，不然兩個人一起很困難。」又讚張智霖不是一個會板着臉的人，若然有人能惹怒他：「對方一定是個很壞的人！」



其實，張智霖當年曾透露不介意太太過去的經歷，覺得遺憾的是應該更早認識到太太，用時間盡力地去保護她：「每個人都會有經歷，人生才會來得美滿！」完全表達出其愛妻之情，難怪一家三口依然幸福美滿。



受物質誘惑：係好公主嘅生活！



袁詠儀（靚靚）經常接受中港節目訪問，敢言的她曾將當年做「小三」的往事與觀眾分享。2007年，她接受無綫節目《志雲飯局》邀請擔任 嘉賓，重提當年戀上比自己年紀大很多的有婦之夫富商！靚靚直指對方在物質上能無限滿足自己，亦對自己無微不至：「我知道係唔啱，理論上係唔啱，但所有你想要嘅，第二日就會出現，係好公主嘅生活！呢種事對好多女仔嚟講係夢寐以求嘅。」



靚靚又表示當年20歲生日時，對方送上20種 不同的花給她，她坦言只有開心的感覺，又指當時沒有想過要對方離婚，亦沒有想過可以與對方結婚， 明知道感情不會長 久，但大家當時一起很開心，所以沒有想 太多：「結果過咗年 幾兩年已經知錯…… 亦都醒咗，話畀自己聽係時候過正常嘅感情生活。



更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：

https://orientaldaily.on.cc/