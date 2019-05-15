陳昇相隔7年再開港騷　譚詠麟拍片力撐

台灣歌手陳昇相隔7年，將在今年6月28日再度來港在九展開騷，門票今日（15日）公開發售。出道30年的陳昇非常喜歡香港，他說：「在大嶼山機場還沒有蓋好的時候，我就常常跑來香港，閒餘的時候常坐船去大嶼山、南丫島、長洲⋯⋯所以其實我很熟香港的！這次好高興隔了這麼多年，又可以來香港跟大家相聚演出，以及大吃大喝！」



自嘲腦袋快當機



陳昇表示今次演唱會着力放在音樂上，他搞笑說：「所以就饒了我，（演唱會）沒有太多的扭屁股之類的！加上年紀漸長，腦袋快當機了，所以廣東歌對我來說也很難學，還是好好的帶台灣和原住民的歌曲來介紹給大家。」



杜德偉乘機點歌



他在樂壇的一班好友齊齊拍片支持他，校長譚詠麟在短片中，不但唱出陳昇的首本名曲《把悲傷留給自己》，更鼓勵道：「咁好聽嘅歌嘅原唱者嚟到香港，大家一定要支持！陳昇，把最美好嘅歌聲唱畀我哋香港觀眾聽，加油！」杜德偉更拍片點歌：「我身邊好多朋友都好鍾意陳昇，我最鍾意《紅色氣球》，唔知昇哥你嘅演唱會會唔會唱呢？」張繼聰則發揮一貫搞笑本色：「陳昇我識佢！不過佢唔識我啫！我知佢係邊個，《把悲傷留給自己》嗰個陳昇先生嘛！仲有《One Night in Beijing》嗰個陳昇先生嘛！好嘢嚟㗎！」



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