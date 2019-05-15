康城變中國城　《延禧》宮女行紅氈賴死唔走

《第72屆康城電影節》正式開幕，每年個焦點都唔係落喺獎項度，而係落咗喺紅地氈嘅中國奀星度！今年都唔例外，一眾內地女星繼續以騎呢服裝騎劫康城紅地氈！咁都不單只，仲要被工作人員驅趕都賴死唔走，唔單止英美法記者震驚，連一眾內地網民都大呻真丟架！呢位名叫施予斐嘅內地女星，服裝都算正正常常，不過佢嘅行為就令內地網民大鬧「丟人丟到國外了」，佢叉腰企喺紅地氈上面，然後大會工作人員上前交涉，點知施予斐趕都唔走，其後被網民起底，以為係中國網紅，點知原來拍過上年熱爆古裝劇《延禧攻略》，喺入面飾演高貴妃嘅大丫鬟。



「中國製造」驚現紅氈



一名不知名大陸奀星穿上拖尾唐裝衫配鴛鴦襪，最「搶鏡」係佢拎住寫住「中國製造」嘅扇，成功吸引老外鏡頭，另類揚威海外！除此之外，例牌仲有一啲不知名中國大媽扮少女，同埋心口開大窿谷胸搶鏡嘅中國網紅，認真嚇鬼死人。其實點解會咁多不知名人士能夠踏上康城紅地氈？據知康城電影節嘅門票已成為一門生意，形成一條成熟嘅產業鏈，一張門票由十幾萬至三十幾萬人民幣不等，幾十萬人民幣可以令人「蜚聲國際」，值得！



施予斐發文否認



事後施予斐喺微博發文解釋事件，指當時因為太過激動同緊張，加上現場環境太嘈雜，只聽到外國媒體朋友熱情地叫佢影相，聽唔到工作人員嘅說話，所以先喺現場稍作停留，否認「賴死唔走」嘅指控，並指唔清楚有否被驅逐。