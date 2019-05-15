粉絲發聲明支持　勝利不被拘留由警署返家

韓團Big Bang前成員勝利涉嫌與生意拍檔、女星朴韓屏的丈夫劉仁錫於2015年為日本投資客戶安排女子提供性接待及挪用公款，勝利最近更被查出涉嫌進行性交易，警方向法院提出對兩人的拘留令，但法院昨晚指因為二人嫌疑亦有爭論的地方，駁回對二人的拘留令。



勝利昨晚10點50分左右離開首爾中浪警署的羈留室，返回家中，他離開警署時，記者上前問他「你否認了進行性交易嗎？」、「你否認了其他指控嗎？」、「你認為拘留令請求不合適嗎？」他未有回答記者問題，但上車前就一直微微點頭。而警方已表示沒有打算再申請拘留令，而早前曾有指若勝利不被拘留，之後便會正常入伍，入伍後調查很可能會受到限制。



而今日有韓媒爆料指劉仁錫在拘留令審訊上呈交妻子朴韓屏的求情書，求情書有3張A4用紙，是以手寫成，朴韓屏在求情書中說：「我的丈夫絕沒有迴避或逃走的想法，他可以在不拘留的狀態下誠實地接受調查，我作為一個家庭的妻子可以向你保證。」



法院昨晚宣布二人的拘留令申請被駁回之後，不少網民都大表不滿，指法院的判決不合理，更有人要求解雇法官，不過勝利的粉絲組織今午就發表聲明，支持駁回拘留令申請的判決，聲明中提到粉絲組織一直保持沉默，是為了守護勝利到最後，又說判決證明正義還在：「我們想向勝利講『辛苦了』，對於這個社會仍存在正義，我們真心地覺得感激，希望調查機關今後亦在不拘留的原則下，跟隨憲法，保障勝利的基本權利。」粉絲組織亦希望國民不要在判決上加入自己的情感，冷靜地等候調查結果。