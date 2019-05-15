小方鄧麗欣「第三者」身份揭盅　原來係方中信？

曾經，方力申同鄧麗欣十分愛，滄海桑田，10年感情未能開花結果，可惜可惜！現在女方已搵到佢嘅王子（邱勝翊），男方仍孑然一身。其實當年有傳分手原因係第三者介入，但當事人都予以強烈否認！到底係唔係呢？謎底今日終於喺一個音樂平台揭盅，原來「第三者」係人夫方中信！唔知莫可欣知道呢個消息未呢？



其實是咁的！某音樂平台當你輸入方力申，但就會驚變方中信，圖片就冇錯，但所有由方力申演唱歌曲都變成方中信，而小方同鄧麗欣合唱嘅經典歌《十分愛》都變成同方中信合唱，笑爆一眾網民，不過輸入英文Alex Fong又冇錯喎！原因應該係方力申同方中信英文名都叫Alex，應該就係音樂平台中文系統翻譯搞錯咗喇！好多網民都有一個疑問，究竟同鄧麗欣十分愛嘅係方力申定方中信呢？



方力申都喺社交網回應番呢個錯名事件，佢話：「唔知遲d（啲）會唔會search方力申，出方中信個名，見石修個樣呢？（不過其實都唔出奇，因為以前方中sir個女都試過認錯，當咗我係佢老豆（竇）：事緣當日我哋都係帶（戴）cap帽，黑色tee，着藍色牛仔褲）p.s 我真幸福，無論修哥或方sir 都是超級型男，又man，更是好男人，可以拉埋嚟講，係我嘅福氣。」