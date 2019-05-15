叫金泰希同Rain分手　姜成勳疑曾在新聞網留惡評

韓團水晶男孩的39歲前成員姜成勳曾多次被告涉詐騙，其後亦是非不斷，去年底被YG事務所解約兼宣布退團，而日前韓媒瘋傳一段姜成勳過往與粉絲對話的片段，他在中片中說最近的偶像歌手都「又髒又醜樣」，當粉絲問他男團BTOB如何，他就直接他們醜樣，有韓媒翻炒他過往曾在節目指公認靚仔的「臉蛋天才」車銀優唔靚仔，不少網民都批評姜成勳唔知醜。



而昨日討論區就流傳疑似是姜成勳在搜尋網站用來留言的帳號，發現他曾多次在其他藝人的新聞下留下惡評，據指姜成勳過往曾用該帳號到粉絲的網誌下留言，並指自己是姜成勳，變相公開了他在網站上的帳號。



有網民就發現帳號於在男團god、歌手Rain、太珍兒、Big Bang隊長G-Dragon（GD）、金泰希以及水晶男孩其他成員的新聞下寫有攻擊性的惡評，包括「金泰宇拜拜，god拜拜」、「因為傲慢所以形象跌到谷底，god現在不能出來了」、「Rain這個人口好臭」、「金泰希快啲同Rain分手啦，都唔襯」、「Rain好醜樣，我對金泰希好失望」、「高志溶又固執又冇義氣，係人都知啦」、「除咗殷志源同姜成勳，水晶男孩邊個有人識？」，而該帳號亦在與姜成勳有關的新聞下留言打氣。雖然帳號並未證實是姜成勳本人，但留言的截圖就在網上瘋傳，有網民就稱姜成勳做「演藝界的垃圾」。



而姜成勳去年9月曾與女友強行闖入前經理人的寓所及恐嚇對方，首爾東方地方檢察院最近判其女友罰款150萬韓圜。