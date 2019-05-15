張東健增肥17磅　宋仲基望帶畀觀眾共鳴

製作費高達2.8億港元的tvN奇幻史詩韓劇《阿斯達年代記》將於6月1日首播，劇集描述在虛構的古文明的誕生之地「阿斯達」，韓國男神宋仲基與張東健展開的宿命之戰，劇組今日公開宋仲基的訪問。



談到第一次接觸《阿斯達年代記》時的感受，他就表示收到劇本之前，導演和編劇有就作品向他講解，印象非常深刻：「當時覺得會是很有趣的古代故事，就像我兒時看希臘神話時的感覺，既神秘又神奇。」



宋仲基又指劇集的敘事方式十分有趣味性，每個角色都擁有自己的色彩，這亦是他選擇接拍這部作品的原因，談到他的角色銀蟾，他就說：「這是在作品中成長得最多的角色，對於自己的本性，雖然很苦惱和心痛，但還是不肯放棄，堅持要尋找活下去的辦法，這一點帶給我很大的共鳴，我想要將銀蟾的痛楚和純真一面表現得好一些。」他又指大家看到銀蟾為了守護自己和自己所珍惜的人，亦會感到有共鳴，希望觀眾多多期待。



而劇組昨日公開張東健的訪問，張東健講到為了呈現作為阿斯達最頂級戰士的面貌，特別做運動練大隻，增肥了17磅。



至於宋仲基的妻子宋慧喬今午就現身她代言的護膚品牌活動，穿上藍色連身裙的她散發女神氣質。