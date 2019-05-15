乜Look都玩勻！黃妍獻出多個第一次

唱作女歌手黃妍（Cath）近日推出新歌《小鹿撞樹記》，MV中她獻出了很多的「第一次」，她說：「首先係我第一次拍MV有男演員做對手，我同佢係拍攝當日先至第一次見，但因為我知道拍攝時會有啲身體接觸，所以起初都有啲尷尬。好在佢好搞笑同風趣，所以拍攝過程都幾順利。其中一幕講佢璧咚我，我行過佢身邊，佢突然捉實我再撻我埋牆，但呢個動作我哋NG咗好多次，因為我成日撼到個頭。」



另一大挑戰是要在一個MV中以多個不同的形象上陣，包括OL、宅女、成熟女性，突破性的性感打扮！Cath笑言：「其中一個look要扮到好成熟，更着咗一對從未着過嘅斗零踭高踭鞋。而最具挑戰性係個性感打扮，我平日斯斯文文，但因為要配合劇情，講少少幻想出嚟嘅橋段，所以我要着對網紋絲襪喺張枱上面做啲動作，努力吸引對方咁，起初我不停同導演講做唔到，但一路講一路拍，估唔到出嚟嘅效果都OK，可能將來我可以試吓去試戲，哈哈！」



其中一幕講Cath突然在街上跌低，男主角及時接住她，Cath笑言：「呢個shot都NG咗好多次，因為佢接住我之後，我哋要hold住個動作成分鐘，睇落簡單，其實都有啲難度。」