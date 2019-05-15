兩劇日夜接住拍　朱晨麗驚身體出事

無綫花旦朱晨麗正忙於拍攝新劇《大醬園》，唔好睇佢斯斯文文，講嘢陰聲細聲，原來「好劈得」，劈柴功夫快夾準，連猛男韋家雄都甘拜下風。劇中朱朱為生活，每日要勤力地踩三輪車送貨，仲要劈柴，朱朱一埋位，三扒兩撥就將柴劈開，劇組人員都睇到目瞪口呆，朱朱得戚地說：「連韋家雄都劈唔到呀！道具手足見韋家雄劈極都劈唔開條柴，就同佢講『叫Morning朱幫你劈啦，佢好叻！』唔知點解劈柴對我嚟講，好似有特異功能咁，一Take過，好勁呀！」過幾日之後，韋家雄又要再劈柴，他繼續劈唔開，在場工作人員笑言叫韋家雄搵朱朱做替「手」幫他拍劈柴鏡頭。



日夜咁拍



朱朱在《大醬園》中擔正女主角，每日都要開工，早前其經理人收到《法證先鋒IV》劇組通知，因黃心穎被換角，朱朱的戲份亦受影響要重拍，她即將要同時趕拍兩部劇集，因《大醬園》是民初劇，《法證》則是時裝，連同轉妝頭、造型、轉場及拍攝，朱朱將要陷入日接夜、夜接日的瘋狂拍攝狀態。



驚頂唔順



朱朱愁眉深鎖說：「收到重拍消息後，心情即刻沉晒，我問《法證》嗰邊，我有幾多場口要重拍？但嗰邊未回覆到我，而大醬園講我一個女人打拚撐起頭家，幾乎場場戲我都有份，如果兩邊一齊開，只得一、兩個鐘休息時間都要拍埋，到時要日接夜、夜接日，肯定冇得瞓覺，好擔心身體會負荷唔到，會頂唔順！依家惟有等公司去處理，等候發落，相信公司有個最適合嘅安排！」朱朱表示已好多年沒有試過放長假，之前拍《法證》拍到五勞七傷，現時最希望拍攝順利完成，可休息一下調養身體。