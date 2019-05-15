鹹濕留言嚇親老竇　王麗嘉批港男唔尊重

王敏德與馬詩慧女兒王麗嘉今日現身品牌活動騷長腿，提到她早前在社交網上載了一張全裸照，她稱外界反應非常大，她甚至要關閉留言功能：「因為有啲男人留咗啲好核突同鹹濕嘅留言。」她指該照片是由媽咪提議拍攝及操刀：「佢話個廁所好靚，叫我影，佢都知我放上網。（嚇親爸爸？）因為啲核突留言tag咗我爸爸，我睇咗都唔舒服，所以先閂咗留言功能。（會唔會因為爸爸而唔放啲太性感嘅相？）唔會，因為啲相靚，而且爸爸冇唔開心，佢冇同我講，所以啲相靚會照放上網。（媽咪有冇鼓勵你影寫真？）冇，而且我依家唔係咁想，可能唔會喺香港，喺美國就會，因為香港啲男人冇禮貌同唔尊重。」



自爆冇人追



她又講到剛慶祝完24歲生日：「覺得自己好老，好sad，生日願望係健康快樂。（點慶祝？）同屋企人食飯。（收咗咩禮物？）我好少收禮物，禮物唔重要。（父母冇折現畀你？）生日冇，平時我賺咗啲錢，媽咪會喺戶口過番數畀我。」問到感情生活，麗嘉坦言現時沒有拍拖，亦沒有追求者：「可能因為我太高，啲男仔好驚。（多外國人追？）係囉，香港就冇乜。（要求男友要高過自己？）同我一樣，最好高過我，要有六呎。」



