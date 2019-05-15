張建聲孖女友謝票好反應　何珮瑜增肥都抵

由藝人張建聲聯合監製的電影《作家的謊言：筆忠誘罪》在剛過去的三日假期舉行了六場優先場，兼任男主角的張建聲自然分外緊張，偕女友兼同片演員陳嘉莉和編劇沈錫然跑勻港九去足六場，每場都問現場觀眾反應，難得今次售票成績不俗，觀眾都對懸疑的結局大感意外及驚喜。



除了張建聲、陳嘉莉和編劇外，趙永洪、導演孫立基及配樂師江暉等亦分別加入謝票陣營，前日女主角何珮瑜（Jeana）和陳浩民更專程撐場，久違的浩民笑言自己拍開神怪劇，所以希望觀眾支持，片中他飾演一名觀人於微、有如福爾摩斯的警員，跟過往演出大不同，而觀眾亦對浩民很有親切感，認為這部戲夠條件拍續集，為一眾演員注強心針。Jeana說：「我有為呢部戲增肥，見到大家都鍾意呢部戲梗係開心啦！付出係值嘅。」



至於張建聲表示不怕辛苦，最緊要看到觀眾對電影滿意和受落，他說：「普遍都係正評，其實大家都盡量客觀，但係出乎意料嘅好，希望跑多啲優先場謝票，我哋會靠毅力一步步做，咁就心滿意足，依家距離正式上映仲有啲時間，都想觀眾去我個社交平台討論吓部戲，因為有咩地方改善仲可以再改。」



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