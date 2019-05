THE BOYZ扮大成@Big Bang唱《大發》做Mr. Trot

THE BOYZ昨日在《Idom Room》上演了一場「Mr. Trot」大賽。

韓國男團THE BOYZ昨日在《Idom Room》上演了一場「Mr. Trot」大賽,一眾花美男都扮鬼扮馬,希望可以得到製作組的青睞。THE BOYZ一眾成員更分成4組去演奏出不同的曲目,當中就以周鶴年和加拿大籍成員Kevin所在的兩組最有驚喜。



同樣來自加拿大的成員Kevin和Jacob果然同聲同氣,兩人一組就選了用Trot的腔調去唱出Ellie Goulding的《Love Me Like You Do》,一眾THE BOYZ成員都對二人選用英文歌出戰感到新奇又好笑。Kevin和Jacob都以誇張的造型上陣,更顯趣怪。



在THE BOYZ中一直都對Trot感到興趣的「班長」上淵就聯同周鶴年和柱延一同獻唱了BIGBANG成員大成的個人歌曲《大發》。周鶴年的小組更十分有sense地把歌詞改成對THE B(THE BOYZ粉絲名)的表白,而香港的粉絲在6月14日的FAN-CON上就可以直接在現場回應THE BOYZ的表白了! 相信一眾粉絲直接見到偶像後都會看得更為心花怒放啊!