洪永城忙爆好難見　梁諾妍呻一個人食飯

藝人陳嘉桓（Rose）及梁諾妍（Inez）出席有線電視和香港開電視世紀女排聯賽啟動禮，大騷長腿。期間她們為今日生日的鄺芷凡慶祝生日。Rose表示沒有打過排球，但會睇排球比賽，Inez就謂由細打到大：「但呢幾年少咗，因為排球要teamwork，但好耐約到咁多人一齊打，不過都會去紅館睇世界女排，支持中國隊。」



問到可是約男友洪永城食飯易過約人打排球？她笑言：「我自己一個食多。（佢冇拍劇應該得閒啲？）佢都有其他嘢做緊，佢自己有個慈善機構忙緊。（佢唔得閒陪你？）係我唔得閒陪佢呀。（如果佢激你時可以扣殺佢？）依家仲未嘅。」問到平時可會與洪永城一齊做運動？她說：「我哋會一齊跑步，同埋我搬咗去新嘅studio（健身室），有得做好多唔同嘢，都會約好多朋友上嚟一齊做運動。（佢體能有冇你咁好？）佢追緊，努力中，佢本身都有打籃球。」



陳嘉桓開心食多咗



而Rose就謂最近都努力做運動：「前排懶咗，所以要堅持番，我太為食啦，可能個人開心啲，所以呢排要重拾番做運動。（咩事咁開心？）個人開心就食多啲嘢，呢行情緒好易有問題，我之前都試過唔開心就會係咁做運動，但呢排要keep番細啲胃口。」